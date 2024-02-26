Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
Информацию подтвердили в ОСГВ "Таврия"
metinvestholding.com
Подразделения Вооруженных сил Украины совершили отход от села Ласточкино На Авдеевском направлении Донецкой области.
Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона 26 февраля, сообщает РБК-Украина.
"Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино", - рассказал он.
По его словам, такой маневр был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.
Напомним, 24 февраля аналитики DeepState сообщили, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути. Российские военкоры также сообщили о захвате поселка. Впрочем, накануне Лыховий заявлял, что подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции.
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