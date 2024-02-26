Цыганык: По данным аудита, дефицит бюджета УАФ составляет 2 млн евро
С приходом нового президента в УАФ проходит аудит бюджета
Фото Павла Кубанова - УАФ
Дефицит бюджета УАФ составляет около 2 млн евро, сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.
По данным источника, о такой дыре в бюджете стало известно после того, как по заказу нового главы УАФ Андрей Шевченко проводился аудит финансовой части организации.
Также Цыганык говорит о том, что полные официальные итоги аудита будут известны через пары месяцев, после чего Шевченко должен его опубликовать и прокомментировать данную ситуацию.
Напомним, что Андрей Шевченко был избран президентом УАФ 25 января этого года. На этой должности он заменил Андрея Павелко, который находится в СИЗО и проходит обвиняемым в коррупции при производстве искусственных футбольных полей.
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