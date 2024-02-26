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Цыганык: По данным аудита, дефицит бюджета УАФ составляет 2 млн евро

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С приходом нового президента в УАФ проходит аудит бюджета

Цыганык: По данным аудита, дефицит бюджета УАФ составляет 2 млн евро

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Дефицит бюджета УАФ составляет около 2 млн евро, сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

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По данным источника, о такой дыре в бюджете стало известно после того, как по заказу нового главы УАФ Андрей Шевченко проводился аудит финансовой части организации.

Также Цыганык говорит о том, что полные официальные итоги аудита будут известны через пары месяцев, после чего Шевченко должен его опубликовать и прокомментировать данную ситуацию.

Напомним, что Андрей Шевченко был избран президентом УАФ 25 января этого года. На этой должности он заменил Андрея Павелко, который находится в СИЗО и проходит обвиняемым в коррупции при производстве искусственных футбольных полей.

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Андрей Шевченко Игорь Цыганык УАФ
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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