Цыганык: По данным аудита, дефицит бюджета УАФ составляет 2 млн евро

Дефицит бюджета УАФ составляет около 2 млн евро, сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

По данным источника, о такой дыре в бюджете стало известно после того, как по заказу нового главы УАФ Андрей Шевченко проводился аудит финансовой части организации.

Также Цыганык говорит о том, что полные официальные итоги аудита будут известны через пары месяцев, после чего Шевченко должен его опубликовать и прокомментировать данную ситуацию.

Напомним, что Андрей Шевченко был избран президентом УАФ 25 января этого года. На этой должности он заменил Андрея Павелко, который находится в СИЗО и проходит обвиняемым в коррупции при производстве искусственных футбольных полей.