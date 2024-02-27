Кроме живой силы, акцент на артсистемах. Обновленные данные по потерям России в войне с Украиной

Генштаб ВСУ обновил общие боевые потери России в войне с Украиной. За последние сутки, кроме живой силы, которая традиционно подпадает под огонь, выделяется количество уничтоженных артсистем – 16.

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Также за сутки было уничтожено 22 БПЛА. Горела также автотехника, спецтехника и бронемашины.

Общие боевые потери врага в период с 24.02.2022 по 26.02.2024 составляют:

личный состав: 411 550 (+850);

танки: 6556 (+1);

бронемашины: 12 494 (+16);

артсистемы: 10 009 (+16);

РСЗО: 1000;

средства ПВО: 686;

самолеты: 340;

вертолеты: 325;

БПЛА: 7729 (+22);

ракеты: 1912 (+2);

корабли/катера: 25;

подводные лодки: 1;

автотехника: 13 065 (+28);

спецтехника: 1588 (+8).

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