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Кроме живой силы, акцент на артсистемах. Обновленные данные по потерям России в войне с Украиной

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Ликвидировано восемь с половиной сотен россиян

Кроме живой силы, акцент на артсистемах. Обновленные данные по потерям России в войне с Украиной

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Генштаб ВСУ обновил общие боевые потери России в войне с Украиной. За последние сутки, кроме живой силы, которая традиционно подпадает под огонь, выделяется количество уничтоженных артсистем – 16.

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Также за сутки было уничтожено 22 БПЛА. Горела также автотехника, спецтехника и бронемашины.

Общие боевые потери врага в период с 24.02.2022 по 26.02.2024 составляют:

  • личный состав: 411 550 (+850);
  • танки: 6556 (+1);
  • бронемашины: 12 494 (+16);
  • артсистемы: 10 009 (+16);
  • РСЗО: 1000;
  • средства ПВО: 686;
  • самолеты: 340;
  • вертолеты: 325;
  • БПЛА: 7729 (+22);
  • ракеты: 1912 (+2);
  • корабли/катера: 25;
  • подводные лодки: 1;
  • автотехника: 13 065 (+28);
  • спецтехника: 1588 (+8).

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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