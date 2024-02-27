Кроме живой силы, акцент на артсистемах. Обновленные данные по потерям России в войне с Украиной
Ликвидировано восемь с половиной сотен россиян
Генштаб ВСУ обновил общие боевые потери России в войне с Украиной. За последние сутки, кроме живой силы, которая традиционно подпадает под огонь, выделяется количество уничтоженных артсистем – 16.
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Также за сутки было уничтожено 22 БПЛА. Горела также автотехника, спецтехника и бронемашины.
Общие боевые потери врага в период с 24.02.2022 по 26.02.2024 составляют:
- личный состав: 411 550 (+850);
- танки: 6556 (+1);
- бронемашины: 12 494 (+16);
- артсистемы: 10 009 (+16);
- РСЗО: 1000;
- средства ПВО: 686;
- самолеты: 340;
- вертолеты: 325;
- БПЛА: 7729 (+22);
- ракеты: 1912 (+2);
- корабли/катера: 25;
- подводные лодки: 1;
- автотехника: 13 065 (+28);
- спецтехника: 1588 (+8).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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