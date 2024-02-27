Беспилотники и ракеты. Россия атаковала Украину с воздуха. Известны результаты работы ПВО

В ночь на вторник, 27-е февраля, Россия традиционно атаковала Украину воздушными средствами ведения наступления. Использовались беспилотные аппараты, а также управляемые ракеты. Им противодействовала украинская ПВО.

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Как отмечают в Воздушных Силах, противник атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной - Х-31П из ВОТ Херсонской, Донецкой обл. и 13-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" – районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курская обл.

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей", - отметили в ведомстве.

Добавим, что две сбитые ракеты, а также более двадцати сбитых БПЛА вошли в статистику обновленных российских потерь от Генштаба ВСУ.