Беспилотники и ракеты. Россия атаковала Украину с воздуха. Известны результаты работы ПВО
Статистика от Воздушных Сил
Колаж - Повітряні сили ЗСУ
В ночь на вторник, 27-е февраля, Россия традиционно атаковала Украину воздушными средствами ведения наступления. Использовались беспилотные аппараты, а также управляемые ракеты. Им противодействовала украинская ПВО.
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Как отмечают в Воздушных Силах, противник атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной - Х-31П из ВОТ Херсонской, Донецкой обл. и 13-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" – районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курская обл.
"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей", - отметили в ведомстве.
Добавим, что две сбитые ракеты, а также более двадцати сбитых БПЛА вошли в статистику обновленных российских потерь от Генштаба ВСУ.
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