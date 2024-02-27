ВСУ сбили еще один российский бомбардировщик Су-34
На Восточном направлении
Фото: APA
Вооруженные Силы Украины приземлили еще один российский бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Минус еще один Су-34 на Восточном направлении!
Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда!
Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз", - написал командующий.
Отметим, что это уже 341-й российский самолет, сбитый Украиной во время большой войны с Россией, если верить данным Генерального штаба ВСУ.
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