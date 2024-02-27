Фанаты украинских клубов призвали мужчин страны добросовестно выполнять свои обязанности по защите Украины

Фанаты многих клубов УПЛ, Первой лиги, Второй лиги обратились с открытым заявлением к украинскому обществу, призвав прежде всего мужчин добросовестно выполнять свои обязанности по защите Родины.

Под обращением подписались фанатские движения следующих клубов:

Буковина (Черновцы), Ворскла (Полтава), Волынь (Луцк), Верес (Ровно), Десна (Чернигов), Динамо (Киев), ФК Днепр (Днепр), Днепр (Черкассы), Закарпатье (Ужгород), Зирка (Кропивницкий), Заря (Луганск), Карпаты (Львов), Кривбасс (Кривой Рог), Кристалл (Херсон), "Блок NSF" - Металлист (Харьков), Металлург (Запорожье), Металлург (Мариуполь), МФК Николаев, Нива (Винница), Оболонь (Киев), ФК Александрия, Подолье (Хмельницкий), Покутье (Коломыя), Полесье (Житомир), Прикарпатье (Ивано-Франковск), ФК Севастополь, Скала (Стрый), ФК Сумы, Таврия (Симферополь), ЦСКА (Киев), Черноморец (Одесса), Шахтер (Донецк).

"Обращаемся к Украинской Нации, и в первую очередь к мужчинам, как тем, кто обязан стать на защиту Украины.

Сейчас остро стоит вопрос мобилизации новых людей в ряды нашего войска. Это нужно для восстановления подразделений, которые несут потери, формирование новых подразделений и тому подобное. Сейчас государство со своей стороны пытается подготовить очень важный и необходимый механизм мобилизации, но самое главное – должно быть сознательное решение от граждан присоединиться к Силам Обороны Украины.

В основном законе Украины – Конституции, четко определено, что защита Украины является ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ граждан.

Мы видим разные настроения среди населения Украины по этому вопросу, и, хотя в этом направлении очень много работы делает враждебное ИПСО, мы понимаем, что и среди украинцев есть бессознательное отношение к этому. "Почему не воюют политики?", "что мне дала Украина, чтобы я шел ее защищать?" и тому подобные аргументы получили распространение в нашем обществе. Если вы имеете такие вопросы, задайте в то же время следующие вопросы себе: что я сделал для того, чтобы в Украине не было "таких" политиков?; что я сделал для того, чтобы Украина была таким государством, которое я готов буду защищать с оружием в руках? Честно ответив на эти вопросы, станет понятно, что именно бездействие и равнодушие простых людей привело к тем глобальным проблемам, которые имеем сегодня в нашем государстве.

Начните осознавать свою ответственность. Начните осознавать, что кроме прав, у вас еще есть и обязанности.

И, самое главное, МУЖЧИНЫ, НАЙДИТЕ В СЕБЕ МУЖЕСТВО, а не занимайтесь самообманом самих себя, находя бессмысленные "аргументы" для оправданий. Сегодня ваш долг – противостоять абсолютному злу. Если не победим его сейчас, за это будут расплачиваться будущие поколения украинцев.

В то же время обращаемся и к высшему руководству государства. В этой сложной ситуации именно от вас необходимы жесткие меры по отношению к представителям власти, которые в это время своими действиями, фактически, продолжают разрушать Украину изнутри и являются такими же врагами, как и россия. Те, кто уже находится на защите Украины, и те, кого власть планирует привлечь к выполнению этой обязанности, ждут от вас такого же уничтожения этих внутренних врагов – коррупционеров и воров. Народ Украины хочет видеть, что на вашем уровне вы боретесь с этим "врагом" так, как наши защитники противостоят нашествию российских войск. И это – самый главный вопрос, который вам необходимо решать, ведь ситуация дошла до вопроса фактического существования Украины и украинцев", - говорится в заявлении.