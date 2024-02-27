В Генштабе объяснили, как считают потери россиян в войне. Они состоят из двух основных показателей

В Генеральном штабе ВСУ объяснили принципы вычисления потерь россии в войне с Украиной. Напомним, что каждое утро в социальных сетях Генштаба ВСУ появляется обновленная статистика вражеских потерь.

Как пояснил "Украинской Правде" спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, общие потери врага формируются по двум основным показателям:

безвозвратные потери;

боевые санитарные потери.

"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем – это именно общие потери.

Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно – безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.

И по состоянию на 27-е февраля 2024-го года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412400 человек", - сказал спикер.