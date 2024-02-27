В Генштабе объяснили, как считают потери россиян в войне. Они состоят из двух основных показателей
Безвозвратные и боевые санитарные
Генштаб
В Генеральном штабе ВСУ объяснили принципы вычисления потерь россии в войне с Украиной. Напомним, что каждое утро в социальных сетях Генштаба ВСУ появляется обновленная статистика вражеских потерь.
Как пояснил "Украинской Правде" спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, общие потери врага формируются по двум основным показателям:
безвозвратные потери;
боевые санитарные потери.
"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем – это именно общие потери.
Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно – безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.
И по состоянию на 27-е февраля 2024-го года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412400 человек", - сказал спикер.
Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал цифру в 180 тысяч российских потерь, имея в виду, очевидно, безвозвратные потери врага. У Украины показатель этих потерь, по данным президента, достигает 31-й тысячи.
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