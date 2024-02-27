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Второй за день. ВСУ уничтожили очередной российский бомбардировщик

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Опять Су-34

Второй за день. ВСУ уничтожили очередной российский бомбардировщик

libkos

Новина українською

Вооруженные Силы Украины уничтожили второй за день российский самолет-бомбардировщик. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Сегодня, 27-го февраля, в первой половине дня генерал-лейтенант сообщил о сбитии вражеского истребителя на Восточном направлении. Сейчас же Командующий сообщает об уничтожении Су-34 на том же направлении.

Согласно официальной статистике, это уже одиннадцатый сбитый российский самолет за месяц. ВСУ уничтожили восемь Су-34, два Су-35 и один А-50.

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ВСУ сбили еще один российский бомбардировщик Су-34
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Источник:
Микола Олещук
Опубликовал: Игорь Семйон
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