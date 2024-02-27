Второй за день. ВСУ уничтожили очередной российский бомбардировщик
Опять Су-34
libkos
Вооруженные Силы Украины уничтожили второй за день российский самолет-бомбардировщик. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
Сегодня, 27-го февраля, в первой половине дня генерал-лейтенант сообщил о сбитии вражеского истребителя на Восточном направлении. Сейчас же Командующий сообщает об уничтожении Су-34 на том же направлении.
Согласно официальной статистике, это уже одиннадцатый сбитый российский самолет за месяц. ВСУ уничтожили восемь Су-34, два Су-35 и один А-50.
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Источник:Микола Олещук
Опубликовал: Игорь Семйон
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