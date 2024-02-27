В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина "Единая Россия". ФОТО

Утром, 27 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия" и неподалеку от "избирательного участка".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что партизаны передали привет оккупантам и остановили фейковый избирательный процесс в захваченном городе.

"Сейчас враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ВОТ. Следовательно, россияне, чтобы не сеять панику, заявляют о мифических БПЛА, якобы ударивших по объектам, хотя это не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ЦНС призвали граждан Украины не участвовать в пропагандистской постановке Кремля под названием "выборы".