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Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. ФОТО

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Во время визита темой номер один станет формула мира

Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. ФОТО

instagram.com/zelenskyy_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения формулы мира и вопросов возвращения пленных и депортированных украинцев.

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Об этом президент заявил в Telegram.

"Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом".

По словам президента, во время визита темой номер один станет формула мира.

"В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - отметил президент.

Также предполагаются обсудить возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - напомнил Зеленский.

Кроме того, будут обсуждаться перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

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