Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. ФОТО
Во время визита темой номер один станет формула мира
instagram.com/zelenskyy_official
Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения формулы мира и вопросов возвращения пленных и депортированных украинцев.
Об этом президент заявил в Telegram.
"Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом".
По словам президента, во время визита темой номер один станет формула мира.
"В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - отметил президент.
Также предполагаются обсудить возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - напомнил Зеленский.
Кроме того, будут обсуждаться перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.
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