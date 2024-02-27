Минмолодьспорта продлило действие брони сотрудников УАФ от мобилизации

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало новый приказ об определении Украинской Ассоциации футбола критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Такой статус позволяет не мобилизовать военнообязанных работников организации.

Аналогичный приказ впервые был опубликован 2 апреля прошлого года, а сейчас был продлен.