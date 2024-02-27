Минмолодьспорта продлило действие брони сотрудников УАФ от мобилизации
Министерство обновило соответствующий указ
Фото Павла Кубанова - УАФ
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало новый приказ об определении Украинской Ассоциации футбола критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Такой статус позволяет не мобилизовать военнообязанных работников организации.
Аналогичный приказ впервые был опубликован 2 апреля прошлого года, а сейчас был продлен.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока
- Второй за день. ВСУ уничтожили очередной российский бомбардировщик
- Морозюк: Наверное, я не верю в Шовковского в Динамо
- Зеленский назвал потери Украины в войне с Россией
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн