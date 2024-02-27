В Польше задержали журналиста Ткача, который снимал материал о торговле страны с РФ и Беларусью

Польские правоохранители задержали у польско-белорусской границы украинского журналиста Михаила Ткача, снимавшего материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью. Снятые материалы поляки частично

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Об этом сообщает Украинская правда.

По словам Ткача, в то время, когда польские фермеры блокируют украинско-польскую границу, команда УП решила проверить, что происходит на польско-белорусском.

"У границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и удостоверения журналистские. Они начали хватать наши камеры, обыскивать… Далее нас привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать нашу машину, нас, выбросили наши вещи на капот, забрали все карты памяти с камер, забрали все телефоны, документы. На допросе в комендатуре я сообщил, что мы журналисты, и сказал, что мы снимаем, как Польша торгует с Россией через Беларусь и как Польша торгует с Беларусью, как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу. Было видно, что представители польской спецслужбы испугались. Они стали меня спрашивать, кто еще об этом знает, знают ли об этом украинские власти, украинское правительство. Расспрашивали, кто наши источники, как мы узнали, сколько времени мы работаем над этой темой", - рассказал Ткач.

В итоге Ткача и оператора удерживали в комендатуре не менее 4 часов и только потом отпустили после разрешения "сверху". Все это время журналистам не разрешали ни с кем связаться. В польской комендатуре украинцев допрашивали не только полицейские, но и представители спецслужбы.

После того, как журналистам вернули карточки памяти, стало ясно, что некоторые отснятые материалы были удалены.

Отмечается, что во время обыска полицейские повредили подзарядку аккумуляторов и общались исключительно на польском языке. В самой комендатуре представители спецслужбы разговаривали с украинцами на английском. Кроме того, украинцев расспрашивали, будут ли они публично рассказывать, что их задерживали.

Как сообщает редакция УП, ситуацию с журналистами удалось разрешить только после огласки и вмешательства посольства Украины в Польше.