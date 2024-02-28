Более 1000 человек личного состава, два самолета. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной
Также было уничтожено 14 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 28.02.24.
Врагом было потеряно 1060 человек, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 412610 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц техники и вооружения. В частности, два самолета и два средства ПВО.
Потери россиян в технике:
- танков - 6570 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 12508 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 10029 (+20) ед,
- РСЗО - 1000 (+0) ед,
- средства ПВО - 688 (+2) ед,
- самолетов - 342 (+2) ед,
- вертолетов - 325 (-) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24) ед,
- крылатые ракеты - 1912 (-) ед,
- корабли/катера - 25 (-) ед,
- подводные лодки - 1 (-) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед,
- специальная техника - 1594 (+6) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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