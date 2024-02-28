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Более 1000 человек личного состава, два самолета. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной

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Также было уничтожено 14 танков

Более 1000 человек личного состава, два самолета. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 28.02.24.

Врагом было потеряно 1060 человек, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 412610 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц техники и вооружения. В частности, два самолета и два средства ПВО.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6570 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 12508 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 10029 (+20) ед,
  • РСЗО - 1000 (+0) ед,
  • средства ПВО - 688 (+2) ед,
  • самолетов - 342 (+2) ед,
  • вертолетов - 325 (-) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24) ед,
  • крылатые ракеты - 1912 (-) ед,
  • корабли/катера - 25 (-) ед,
  • подводные лодки - 1 (-) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед,
  • специальная техника - 1594 (+6) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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