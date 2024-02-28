Более 1000 человек личного состава, два самолета. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 28.02.24.

Врагом было потеряно 1060 человек, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 412610 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц техники и вооружения. В частности, два самолета и два средства ПВО.

Потери россиян в технике: