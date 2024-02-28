Беспилотники и ракеты C-300. Противник атаковал Украину с воздуха. Известны результаты работы ПВО
Статистика от Воздушных Сил
фото - Генштаб ЗСУ
В ночь на 28 февраля 2024 года противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и десятью ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.
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Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.
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Опубликовал: Александр Сапожников
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