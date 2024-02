Спикер Палаты представителей США не дал ответа, когда состоится голосование законопроекта о помощи Украине 

Во вторник состоялась встреча президента США Джо Байдена с лидерами конгресса США.

На встрече, помимо самого Байдена и вице-президента Камалы Харрис присутствовали лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ), лидер меньшинства Сената Митч Макконнелл (республиканец), лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис (демократ) и спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец).

Главной целью встречи было заставить Джонсона поставить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, который ранее был принят в Сенате , а также избежать шатдауна (приостановки работы) правительства.

