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Спикер Палаты представителей США не дал ответа, когда состоится голосование законопроекта о помощи Украине 

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Джонсон пребывает под давлением

Спикер Палаты представителей США не дал ответа, когда состоится голосование законопроекта о помощи Украине 

фото из свободных источников

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Во вторник состоялась встреча президента США Джо Байдена с лидерами конгресса США.

На встрече, помимо самого Байдена и вице-президента Камалы Харрис присутствовали лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ), лидер меньшинства Сената Митч Макконнелл (республиканец), лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис (демократ) и спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец).

Главной целью встречи было заставить Джонсона поставить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, который ранее был принят в Сенате, а также избежать шатдауна (приостановки работы) правительства.

Как рассказывали после встречи Шумер и Джеффрис, она была “очень напряженной”.

Джонсон вновь пытался сделать вопрос границы с Мексикой приоритетным, но Макконнелл ему сказал, что единственное, что сейчас имеет значение – это законопроект о поддержке Украины, информирует Punchbowl News.

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“У нас мало времени. Мы не хотим, что русские победили в Украине. Нужно действовать быстро, что законопроект как можно быстрее оказался на столе у президента”, – сказал Макконнелл в общении с журналистами.

Помимо встречи с другими лидерами Конгресса, Джонсон также на какое-то время остался наедине с Байденом.

“Я четко дал понять президенту и всем остальным участникам встречи, что Палата представителей изучает все варианты, и мы своевременно займемся этим вопросом”, – сказал позже спикер репортерам у Белого дома.

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Источник:
The Hill
Опубликовал: Александр Сапожников
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