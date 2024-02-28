Суд продлил пребывание Коломойского в СИЗО, но уменьшил размер залога
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Фото: Суспільне/ Автор - Ліля Гончарук
Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей украинского олигарха и экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского до 25 апреля. Данное решение было принято 27 февраля, пишет ТСН.
Также была уменьшена сумма залога на 150 млн гривен. Теперь она составляет 2 млрд 400 млн гривен.
В комментарии Суспільному адвокат бизнесмена заявил, что Коломойский не будет вносить залог. Также адвокаты просили о немедленном медицинском обследовании для Коломойского.
Напомним, что 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.
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