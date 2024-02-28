Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Президент Владимир Зеленский вечером 27 февраля прибыл с визитом в Албанию. Его встретил министр иностранных дел Албании Игли Хасани.

"Большая честь встретить Президента Украины Владимира Зеленского в Тиране. Это решающий момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии", – написал Хасани в твиттере.

Сам Зеленский в среду так объяснил цель своего визита в балканскую страну.

"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины Эди Рамой, приму участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

С Премьер-министром Албании и его командой проведем переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями по безопасности. Албания – одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны.

В формате "Украина – Юго-Восточная Европа", который собирается уже во второй раз, будем говорить о нашем общем пути к евроатлантической цели. Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита", – сообщил Президент Украины в твиттере.