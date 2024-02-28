Нидерланды заказали для Украины девять чешских САУ DITA

Министерство обороны Нидерландов сообщило о заказе для Украины девяти самоходных артиллерийских установок DITA.

"Гаубица DITA – это современная система огня, которая способна поражать цели на расстояние в десятки километров. Украине нужно это оружие". Установки будут доставлены двумя производителями в Чехии. DITA использует боеприпасы стандарта НАТО 155 мм

Ранее Нидерланды заказали в Чехии для Украины сто зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией был организован проект по модернизации ста боевых танков Т-72.