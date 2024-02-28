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Бельгия выделила 200 млн евро на покупку снарядов для Украины

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На эту сумму можно будет купить 50000 снарядов 155 мм калибра

Бельгия выделила 200 млн евро на покупку снарядов для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федеральное правительство Бельгии решило выделить 200 млн евро помощи Украины для покупки артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. На эту сумму можно будет купить 50000 снарядов, указывает Le Soir.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины. Речь идет о 500000 снарядов калибра 155 мм и 300000 снарядов калибра 122 мм. Страны, которые готовы продать эти снаряды, не называются.

К инициативе Чехии, помимо Бельгии, подключились Франция, Великобритания, Нидерланды, Дания, Канада и Швеция. В частности указывалось, что Нидерланды выделят на покупку снарядов 100 млн евро, а Канада – 30 млн долларов. Премьер-министр Чехии Петр Фиала ожидает, что в целом к инициативе присоединится 15 стран.

Ожидается, что снаряды будут доставлены в Украину до конца марта.

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Источник:
Le Soir
Опубликовал: Александр Сапожников
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