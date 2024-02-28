Польша ведет с Украиной переговоры о временном закрытии границы для торговли, - премьер Туск
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Представители Польши и Украины ведут переговоры о закрытии границы между странами для торговли.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РАР.
По словам Туска, тема закрытия границ также будет подниматься во время встречи с фермерами. Он отметил, что уже была попытка ограничить поступление сельскохозяйственной продукции из Украины. То есть, чтобы без пошлин могло входить столько, сколько в среднем в 2022-2023 годах.
Однако в Брюсселе Польша планирует предложить, чтобы референтным периодом было не 22/23 года, а время до войны.
"Чтобы лимиты были более ограничительными, то есть, чтобы они не угрожали польским производителям", - пояснил он.
По его словам, также ведутся переговоры с украинской стороной о "временном закрытии границы для обмена товарами".
"Известно, что это будет временным и взаимно болезненным решением. Я готов принимать даже жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда по согласованию с Киевом, чтобы не было лишнего напряжения между Варшавой и Киевом, но мы должны найти решение, которое будет долговременным", - заявил Туск.
Следует отметить, что польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики. Это очень усложняет украинский экспорт.
Фермеры требуют, чтобы, кроме запрета на импорт украинского зерна в Польшу, власти также запретили ввозить фрукты, яйца и мясо.
Это объясняется тем, что импорт украинских товаров оказывает влияние на цены на внутреннем рынке.
Недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил план по пяти пунктам, чтобы деблокировать польскую границу.
Глава правительства также отмечал, что если проблему не решат, то Украина введет зеркальные меры.
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