Эрдоган: Турция готова восстановить процесс переговоров между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

Об этом Эрдоган сообщил в видеообращении к участникам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" 28 февраля, его цитирует агентство Anadolu.

Эрдоган отметил поддержку Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины, а также стремление защитить "права и интересы наших крымскотатарских соотечественников", - сказал президент Турции.

"Несмотря на то, что мы вступили в третий год войны и несмотря на все наши усилия, не было достигнуто достаточного прогресса на пути к установлению мира. Я остаюсь сторонником того, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс закончить войну справедливым и долговременным миром", – добавил он.

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В связи с этим президент Турции призвал начать совместную работу над "определением общих параметров мира" и заверил, что в связи с этим Анкара "принципиально поддерживает" предложенную Украиной "формулу мира".

Далее Эрдоган вспомнил о том, как Турция помогла реализовать Черноморскую зерновую инициативу, из которой Россия вышла летом 2023 года.

"С другой стороны, мы готовы снова предложить стол переговоров, который мы ранее организовали в Стамбуле для развития мира", – добавил он.

Напомним, что Москва и Анкара ранее анонсировали визит российского президента Владимира Путина в Турцию, который состоится после президентских "выборов" в РФ в середине марта.