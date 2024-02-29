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Бойцы 3-й штурмовой выбили оккупантов из Красногоровки на Донетчине

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По состоянию на вечер 28 февраля город находится под контролем ВСУ

Бойцы 3-й штурмовой выбили оккупантов из Красногоровки на Донетчине

t.me/ab3army

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ выбили российских из Красногоровки оккупантов, пытавшихся там закрепиться.

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Об этом информирует телеграм-канал бригады.

Отмечается, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не позволить врагу закрепиться, подразделения 3-й ОШБр, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага.

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"За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне, но, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми". Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах", - говорится в сообщении.

По состоянию на 28 февраля Красногоровка находится под контролем украинских войск.

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