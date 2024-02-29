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Во время выполнения боевого задания героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций

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Официальное подтверждение от ССО

Во время выполнения боевого задания героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций

ССО

Новина українською

В Силах Специальных операций официально сообщают о героической гибели спецназовцев из 73-го морского центра.

"Во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций", - говорится в сообщении.

В ССО добавляют:

"Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю.

Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом".

Отмечается, что спецподразделение попало в засаду, устроенную российским врагом.

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Источник:
Сили Спеціальних операцій
Опубликовал: Игорь Семйон
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