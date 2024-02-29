Во время выполнения боевого задания героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций
Официальное подтверждение от ССО
ССО
В Силах Специальных операций официально сообщают о героической гибели спецназовцев из 73-го морского центра.
"Во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций", - говорится в сообщении.
В ССО добавляют:
"Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю.
Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом".
Отмечается, что спецподразделение попало в засаду, устроенную российским врагом.
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