Это уже традиция? В Воздушных Силах отчитались о сбитии еще одного российского истребителя

Утром 29-го февраля командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграмм-канале сообщил о сбитии очередного российского истребителя.

"Сегодня 29 февраля – дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.

Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!", - написал Олещук.