Это уже традиция? В Воздушных Силах отчитались о сбитии еще одного российского истребителя
Уже очередной Су-34
Колаж - з відкритих джерел
Утром 29-го февраля командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграмм-канале сообщил о сбитии очередного российского истребителя.
"Сегодня 29 февраля – дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.
Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!", - написал Олещук.
Согласно подсчетам, это уже двенадцатый сбитый российский самолет за месяц. ВСУ уничтожили девять Су-34, два Су-35 и один А-50.
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Источник:Микола Олещук
Опубликовал: Игорь Семйон
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