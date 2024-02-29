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Это уже традиция? В Воздушных Силах отчитались о сбитии еще одного российского истребителя

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Уже очередной Су-34

Это уже традиция? В Воздушных Силах отчитались о сбитии еще одного российского истребителя

Колаж - з відкритих джерел

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Утром 29-го февраля командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграмм-канале сообщил о сбитии очередного российского истребителя.

"Сегодня 29 февраля – дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.

Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!", - написал Олещук.

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Согласно подсчетам, это уже двенадцатый сбитый российский самолет за месяц. ВСУ уничтожили девять Су-34, два Су-35 и один А-50.

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Источник:
Микола Олещук
Опубликовал: Игорь Семйон
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