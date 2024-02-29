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Более 1100 единиц живой силы за сутки и средства ППО. Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной

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Горела также техника

Более 1100 единиц живой силы за сутки и средства ППО. Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ традиционно обновил российские потери в войне с Украиной. В статистику вошли сутки 28-го февраля 2024-го года. В течение них было ликвидировано 1150 единиц живой силы.

Горела вражеская техника: танки (23), бронированные машины (44), артиллерийские системы (41), средства ПВО (2).

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Общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава – около 413760 (+1150) чел;
  • танков - 6593 (+23) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12552 (+44) ед.;
  • артиллерийских систем - 10070 (+41) ед.;
  • РСЗО - 1000 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 690 (+2) ед.;
  • самолетов - 342 (+0) ед.;
  • вертолетов - 325 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15);
  • крылатые ракеты - 1912 (+0);
  • корабли / катера - 25 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13152 (+40) ед.;
  • специальная техника - 1601 (+7).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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