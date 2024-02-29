ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Донецкой области. Ликвидирован заместитель командира подразделения
Удар нанесен с помощью украинских реактивных систем залпового огня
Роман Чоп
Генеральный штаб ВСУ утром четверга, 29-го февраля, сообщил о том, что Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области.
Удар был нанесен с помощью украинских реактивных систем залпового огня.
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По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых оккупантов, в частности командир этого подразделения.
Добавим, что ранее Генштаб ВСУ обновил кадровые потери россиян в войне с Украиной.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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