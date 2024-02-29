  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Донецкой области. Ликвидирован заместитель командира подразделения
В тренде

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Донецкой области. Ликвидирован заместитель командира подразделения

Общие новости

Удар нанесен с помощью украинских реактивных систем залпового огня

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Донецкой области. Ликвидирован заместитель командира подразделения

Роман Чоп

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ утром четверга, 29-го февраля, сообщил о том, что Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области.

Удар был нанесен с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых оккупантов, в частности командир этого подразделения.

Добавим, что ранее Генштаб ВСУ обновил кадровые потери россиян в войне с Украиной.

По теме
yellow-arrow
Алиев: Заблокировал Милевского везде. Для меня этот человек больше не существует
yellow-arrow
Круглое значение. Известно, сколько российских воздушных целей за ночь ликвидировала украинская ПВО
yellow-arrow
Сырский – о фронте: Ситуация остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости