Сырский – о фронте: Ситуация остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях
Резюме от Главнокомандующего ВСУ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проанализировал текущую ситуацию на линии соприкосновения. По словам Главнокомандующего, ситуация остается сложной.
"Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной.
Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.
Продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино, над которыми враг пытается вернуть контроль.
Свою работу в районе боевых действий я начал с ОТГ Донецк, в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении.
Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными. Это определяется прежде всего опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения.
На уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств.
Во время работы у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.
Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.
Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который прорвался на окраину Орловки", - написал Сырский.
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