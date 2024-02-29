Круглое значение. Известно, сколько российских воздушных целей за ночь ликвидировала украинская ПВО
Сбитые беспилотники
Zelenskiy Official
В ночь на 29-е февраля 2024-го года Россия в очередной раз атаковала Украину воздушными средствами ведения боя. В частности, использовались беспилотные летательные аппараты.
"В ночь на 28-го февраля 2024-го года противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", - написали в Воздушных Силах.
Отметим, что ранее Командующий Воздушных Сил ВСУ сообщил о сбитии очередного российского истребителя.
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