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Ультрас Динамо погиб, защищая Украину

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Он прошел сложные испытания в Бахмуте и Авдеевке

Ультрас Динамо погиб, защищая Украину

Фото: wbc.kyiv

Новина українською

На войне с Россией погиб ультрас киевского "Динамо" Егор "Кобзар" Волошин.

Егор вступил в ряды Вооруженных Сил Украины с первых дней, а год назад перевелся в ряды 3 ОШБр. Прошел сложные испытания на Бахмуте и Авдеевском коксохимическом заводе.

"Трагические известия продолжают поступать с горячих направлений фронта, где наши отважные герои защищают родные земли от жестоких рашистских захватчиков.

Защищая Родину, на поле боя погиб преданный фанат "бело-синих" сержант Егор "Кобзарь" Волошин. Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою!", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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