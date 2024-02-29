Ультрас Динамо погиб, защищая Украину

На войне с Россией погиб ультрас киевского "Динамо" Егор "Кобзар" Волошин.

Егор вступил в ряды Вооруженных Сил Украины с первых дней, а год назад перевелся в ряды 3 ОШБр. Прошел сложные испытания на Бахмуте и Авдеевском коксохимическом заводе.