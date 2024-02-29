Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

В интервью CBC News Буданова намекнул на то, что решение президента Украины было правильным.

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?", - отметил глава разведки.

Буданов также отметил, что вряд ли между президентом и бывшим Главнокомандующим ВСУ были разногласия на личной почве, ведь один является подчиненным другого.

Добавим, что вместо Валерия Залужного президент назначил на должность Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.