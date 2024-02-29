Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
Намекнул, что президент принял правильное решение
Головнокомандувач ЗСУ в Телеграм
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.
В интервью CBC News Буданова намекнул на то, что решение президента Украины было правильным.
"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?", - отметил глава разведки.
Буданов также отметил, что вряд ли между президентом и бывшим Главнокомандующим ВСУ были разногласия на личной почве, ведь один является подчиненным другого.
Добавим, что вместо Валерия Залужного президент назначил на должность Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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