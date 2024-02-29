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Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?

Общие новости

Намекнул, что президент принял правильное решение

Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?

Головнокомандувач ЗСУ в Телеграм

Новина українською

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

В интервью CBC News Буданова намекнул на то, что решение президента Украины было правильным.

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?", - отметил глава разведки.

Буданов также отметил, что вряд ли между президентом и бывшим Главнокомандующим ВСУ были разногласия на личной почве, ведь один является подчиненным другого.

Добавим, что вместо Валерия Залужного президент назначил на должность Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Источник:
CBC News
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.02.2024 в 12:43
Аналогічне питання і до буданова ...
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Комментарии 4
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.02.2024 в 12:43
Аналогічне питання і до буданова ...
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.02.2024 в 10:18
Чому там, де є??? Запитай про підготовку у "шашликів" на травневі..ля...Як же вигідно когось тепер крайнім робити!.. Не прокатить!! Люди не сліпі
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Romanik2806 (Киев)
29.02.2024 в 11:26
А якби тобі 18 лютого сказали б шо буде війна?? То що б ти зробив цікаво? Втік би швидше, і потом із за бугра казав би який Зе паскуда не вберіг мене в Україні. А я патріот в Польщу поїхав)
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Spokoyno (Київ)
29.02.2024 в 10:17
Якщо якийсь блаЗЕнь вважає, що все добре то...
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