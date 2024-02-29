Самолетопад. В Воздушных силах ВСУ сообщили о третьем за текущие сутки сбитом российском истребителе
Ночью был один, утром – еще два
фото з відкритих джерел
На россии происходит настоящий самолетопад. Если верить сообщениям украинских военнослужащих высокого ранга, с начала суток 29-го февраля Украина сбила уже три российских истребителя Су-34.
Утром командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил о сбитии Су-34 с временной привязкой к часу ночи. В 11:24 командующий опубликовал еще одно сообщение, в котором говорится о том, что по состоянию на девять часов последнего дня зимы ВСУ приземлили еще два российских истребителя. В общем – три за текущие сутки.
"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты!
Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов!", - написал Олещук.
Согласно подсчетам, это уже тринадцатый и четырнадцатый сбитые российские самолеты за месяц. ВСУ уничтожили одиннадцать Су-34, два Су-35 и один А-50.
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