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Самолетопад. В Воздушных силах ВСУ сообщили о третьем за текущие сутки сбитом российском истребителе

Общие новости

Ночью был один, утром – еще два

Самолетопад. В Воздушных силах ВСУ сообщили о третьем за текущие сутки сбитом российском истребителе

фото з відкритих джерел

Новина українською

На россии происходит настоящий самолетопад. Если верить сообщениям украинских военнослужащих высокого ранга, с начала суток 29-го февраля Украина сбила уже три российских истребителя Су-34.

Утром командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил о сбитии Су-34 с временной привязкой к часу ночи. В 11:24 командующий опубликовал еще одно сообщение, в котором говорится о том, что по состоянию на девять часов последнего дня зимы ВСУ приземлили еще два российских истребителя. В общем – три за текущие сутки.

"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты!

Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожено еще два Су-34 оккупантов!", - написал Олещук.

Согласно подсчетам, это уже тринадцатый и четырнадцатый сбитые российские самолеты за месяц. ВСУ уничтожили одиннадцать Су-34, два Су-35 и один А-50.

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Источник:
Микола Олещук
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.02.2024 в 12:40
Таки літають де попало !
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Комментарии 1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.02.2024 в 12:40
Таки літають де попало !
Ответить
0
0

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