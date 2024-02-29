  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Буданов – о контрнаступлении: О планах стало известно РФ. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры
В тренде

Буданов – о контрнаступлении: О планах стало известно РФ. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры

Общие новости

Об источниках утечки разведчик не рассказал

Буданов – о контрнаступлении: О планах стало известно РФ. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры

РБК

Новина українською

Глава ГУР Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов дополнил информацию, которую ранее обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Имеется в виду утечка информации о планах Украины по контрнаступлению-2023.

"У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", - сказал Буданов.

Глава ГУР добавил, что не будет говорить чего-то большего, чем ранее сказал президент. Напомним, что Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. Год 2024" сказал, что "Наши планы о контрнаступательных действиях прошлой осенью были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия".

О том, как именно произошла утечка информации, украинские власти не сообщают.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Больше не кенты? Алиев поставил точку в конфликте с Милевским
yellow-arrow
Сегодня Йожеф Сабо отмечает День рождения. Десять малоизвестных фактов об имениннике
yellow-arrow
Самолетопад. В Воздушных силах ВСУ сообщили о третьем за текущие сутки сбитом российском истребителе
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CBC News
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
29.02.2024 в 15:24
Серьёзно ??? А не вы ли во всё горло по всему миру за пол года до наступления волали о том, как летом пойдёте в контрнаступление, а через месяц-два уже будете прохаживаться по набережным Ялты ?
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
29.02.2024 в 15:24
Серьёзно ??? А не вы ли во всё горло по всему миру за пол года до наступления волали о том, как летом пойдёте в контрнаступление, а через месяц-два уже будете прохаживаться по набережным Ялты ?
Ответить
2
0
terber (ternopil)
29.02.2024 в 14:27
що тут говорити ,якщо в 90х всіх структурах влади були фсбешніки навіть при янику такий був главою сбу,тут на поліграфі потрібно чистити і публічно розстрілювати
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости