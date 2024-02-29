Буданов – о контрнаступлении: О планах стало известно РФ. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры

Глава ГУР Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов дополнил информацию, которую ранее обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Имеется в виду утечка информации о планах Украины по контрнаступлению-2023.

"У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", - сказал Буданов.

Глава ГУР добавил, что не будет говорить чего-то большего, чем ранее сказал президент. Напомним, что Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. Год 2024" сказал, что "Наши планы о контрнаступательных действиях прошлой осенью были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия".

О том, как именно произошла утечка информации, украинские власти не сообщают.