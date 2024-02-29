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Путин: Появление войск НАТО в Украине приведет к "трагическим последствиям"

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Путин в очередной раз пригрозил коллективному Западу

Путин: Появление войск НАТО в Украине приведет к "трагическим последствиям"

Photo by SPUTNIKAFP via Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент России Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые решатся отправить в Украину своих военных.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении к Федеральному Собранию РФ.

"Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это бред какой-то...

Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто когда-то отправлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее.

Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

Все, что они (Запад и США. – Ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально угрожает конфликтом с применением ядерного оружия, а значит - уничтожением цивилизации", – сказал Путин.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:30
Просто цікаво, до яких ще "трагічних наслідків" можна ще привести? Що ти, хулло перше, можеш ще зробити? Ядеркою вдарити? А ти спробуй.
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:30
Просто цікаво, до яких ще "трагічних наслідків" можна ще привести? Що ти, хулло перше, можеш ще зробити? Ядеркою вдарити? А ти спробуй.
Ответить
0
0
SSFC (Белозерье)
29.02.2024 в 16:42
А зараз з ким вони воюють? Чи те НАТО яке зараз в Україні з яким вони воюють вже не рахується, а от інше НАТО якщо приїде то тоді вже буде кінець цивілізації?
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Лекарь (село Дарниця)
29.02.2024 в 18:31
Це НАТО не рахується, це дитяче НАТО.
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