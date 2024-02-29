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Сырский побывал на передовой в районе Авдеевки и назвал свою главную задачу

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Главнокомандующий побывал на двух направлениях, где идут ожесточенные бои

Сырский побывал на передовой в районе Авдеевки и назвал свою главную задачу

facebook.com/CinCAFofUkraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил воинские части на Авдеевском и Кураховском направлениях, где продолжаются жесткие бои.

Об это Сырский рассказал в Facebook.

"Продолжаю работу в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике, вместе с тем, упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда имеет успех на отдельных участках.

Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли.

Конечно, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы", - заявил Сырский.

Сырский отметил, что во время работы с командирами бригад основное внимание обращает на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с обстановкой, которая сложилась и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.

"Горжусь нашими военнослужащими, которые ежедневно демонстрируют образцы доблести, мужества и верности военной присяге в борьбе за свободу и независимость Украины!", - сказал Главнокомандующий.

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