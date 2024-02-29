Сырский побывал на передовой в районе Авдеевки и назвал свою главную задачу

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил воинские части на Авдеевском и Кураховском направлениях, где продолжаются жесткие бои.

Об это Сырский рассказал в Facebook.

"Продолжаю работу в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике, вместе с тем, упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда имеет успех на отдельных участках.

Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли.

Конечно, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы", - заявил Сырский.