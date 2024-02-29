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В Азовском море горел катер пограничной службы ФСБ РФ, - АУДИО

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В Азовском море горел катер пограничной службы ФСБ РФ, - АУДИО

фото из свободных источников

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29 февраля в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

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"Огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов. Экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу", - говорится в сообщении.

Причины пожара на катере оккупантов, а также характер потерь противника уточняется, добавили в ГУР.

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Источник:
Головне управління розвідки МО України
Опубликовал: Михаил Черныш
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