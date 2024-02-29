Ващук: Я пришел в армию для того, чтобы мои дети не занимались тем, чем я занимаюсь
Влад служит в эвакгруппе бригады НГУ
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Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины, а сейчас боец бригады НГУ "Буревий" Владислав Ващук , который служит в эвакуационной группе, рассказал о своей мотивации пойти на войну.
"Я пришел для того, чтобы мы победили, чтобы мои дети не занимались тем, чем я занимаюсь.
То, что я пережил в Гостомеле – не хотел бы, что бы мы переживали это по всей Украине.
Многие не понимают, почему они пришли. А я видел это в Гостомеле. И я понимаю, что если бы они достигли своих целей, пошли бы дальше на Европу", - сказал Ващук.
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Источник:Телеканал Прямий
Опубликовал: Михаил Черныш
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