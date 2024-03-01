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За последние сутки ВСУ нанесли россиянам потерь еще почти на тысячу единиц живой силы

Общие новости

Также было уничтожено несколько десятков единиц техники

За последние сутки ВСУ нанесли россиянам потерь еще почти на тысячу единиц живой силы

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генштаб ВСУ обновил общие боевые потери россиян с момента полномасштабного вторжения в Украину. За последние сутки, 29-го февраля, было уничтожено 920 единиц живой силы армии РФ.

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Также выведена из строя еще одна система ПВО. Генштаб подтверждает также информацию Воздушных Сил о сбитии трех российских самолетов.

Общие боевые потери армии РФ с 24.02.2022 по 29.02.2024 составляют:

  • личного состава - около 414680 (+920) человек,
  • танков - 6610 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 12582 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 10106 (+36) ед,
  • РСЗО - 1000 (+0) ед,
  • средства ПВО - 691 (+1) ед,
  • самолетов - 345 (+3) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7794 (+26),
  • крылатые ракеты - 1912 (+0),
  • корабли / катера - 25 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13206 (+54) ед,
  • специальная техника - 1611 (+10).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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