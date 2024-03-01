За последние сутки ВСУ нанесли россиянам потерь еще почти на тысячу единиц живой силы
Также было уничтожено несколько десятков единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генштаб ВСУ обновил общие боевые потери россиян с момента полномасштабного вторжения в Украину. За последние сутки, 29-го февраля, было уничтожено 920 единиц живой силы армии РФ.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Также выведена из строя еще одна система ПВО. Генштаб подтверждает также информацию Воздушных Сил о сбитии трех российских самолетов.
Общие боевые потери армии РФ с 24.02.2022 по 29.02.2024 составляют:
- личного состава - около 414680 (+920) человек,
- танков - 6610 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 12582 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 10106 (+36) ед,
- РСЗО - 1000 (+0) ед,
- средства ПВО - 691 (+1) ед,
- самолетов - 345 (+3) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7794 (+26),
- крылатые ракеты - 1912 (+0),
- корабли / катера - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13206 (+54) ед,
- специальная техника - 1611 (+10).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ващук: Я пришел в армию для того, чтобы мои дети не занимались тем, чем я занимаюсь
- Защитник Динамо: Черноморец год назад и Черноморец сейчас – несколько разные команды
- Ариэльсон ради Карпат отказал Днепру-1
- Алиев: Заблокировал Милевского везде. Для меня этот человек больше не существует
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн