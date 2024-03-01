В ночь на первый день весны в Украине работала ПВО. Известно, сколько ликвидировано средств воздушного наступления россиян

В ночь на первый день весны, первого марта, Российская Федерация осуществила очередную атаку на Украину с воздуха. Применялись беспилотные летательные аппараты. Работала украинская ПВО. Также били комплексами С-300.

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"Противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и Белгородской обл. и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф.). В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 4 "шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", - написали в Воздушных Силах.

Отметим, что ранее Генштаб ВСУ обновил общие боевые потери России в войне с Украиной. К статистике добавились три уничтоженных российских истребителя.