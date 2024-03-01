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В Кремле заявили, что готовы передать тела погибших в авиакатастрофе Ил-76. В Украине уже отреагировали

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В Кремле заявили, что готовы передать тела погибших в авиакатастрофе Ил-76. В Украине уже отреагировали

Фото - РИА Новости

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На России готовы передать Украине тела погибших во время падения самолета Ил-76 в Белгородской области 24-го января.

Об этом заявила Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры есть. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - сказала представительница страны-террористки.

В Украине на такое заявление россиян отреагировал Омбудсман Дмитрий Лубинец. Уполномоченный ВРУ по правам человека заявил, что до сих пор по его требованию Россия не передала официальных списков, не подтвердила факт гибели украинских военнопленных и не предоставила доступа международным организациям к месту трагедии.

"Подчеркиваю, что позиция Украины неизменна: мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения)", - сказал Дмитрий Лубинец.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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