WSJ опубликовал документ, на котором мог базироваться мирный договор между РФ и Украиной в 2022. Известны условия России

Издание The Wall Street Journal опубликовало документ, на котором, по данным источника, мог базироваться мирный договор между Россией и Украиной. Этот проект якобы прорабатывался весной 2022-го года во время переговоров двух делегаций в Стамбуле.

WSJ приводит условия, которые РФ выдвигала Украине после своей полномасштабной агрессии против нее. В документе говорится о том, что Россия настаивала на нейтральном статусе Украины, на сокращении численности ВСУ, на ограничении оружия, а также особом статусе для русского языка.

Вот основные условия, приведенные в документе, опубликованном The Wall Street Journal:

Украина могла стремиться к членству в ЕС, но ей запрещалось присоединяться к военным альянсам, таким как НАТО.

Украине запрещено допускать на свою территорию и использовать иностранное оружие, "в том числе ракетное оружие любого типа, иностранные вооруженные силы и формирования".

Вооруженные Силы Украины не должны были разрастаться за определенные, установленные Москвой, рамки. В частности, численность ВСУ была ограничена 85 000 военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями. Согласно данным, приведенным в документе WSJ, украинская сторона на переговорах требовала 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок. Россия хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 40 километрами.

Крым Россия требовала оставить под своим контролем и не считать нейтральным. Вопрос принадлежности Крымского полуострова к РФ не должен был подниматься.

Вопрос по Донбассу Россия предлагала вынести на отдельное обсуждение во время личных встреч Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Москва настаивала на том, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах.

Договор должен был быть гарантирован иностранными государствами, среди которых США, Великобритания, Китай, Франция и сама Россия. На эти страны было возложено обязательство защищать нейтралитет Украины в случае нарушения договора, но в то же время они должны были прекратить любые движения в сторону изменения нейтрального статуса Украины. Отмечается, что РФ хотела добавить в перечень стран-гарантов Беларусь, а Украина хотела еще Турцию.