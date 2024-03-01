ГУР МО Украины: На России успешно атаковали комплекс Панцирь С-1

29-го февраля 2024-го года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Об этом на своих официальных медиаресурсах информирует ГУР МО Украины.

Атака на вражеское средство противовоздушной обороны состоялась вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.

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После попадания "Панцирь" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери – ранения получили двое российских оккупантов. Указанный комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов.

В разведке Украины отмечают, что стоимость российского РГК "Панцирь С-1" составляет около 15 миллионов долларов.