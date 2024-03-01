Власти Азербайджана отменили визит Зеленского в регион, - СМИ
Президент Украины должен был посетить Армению и Азербайджан
Фото: скріншот з відеотрансляції
Власти Азербайджана отменили визит президента Украины Владимира Зеленского в регион. Ожидалось, что он должен был посетить Азербайджан и Армению в марте.
Об этом пишет издание Radar Armenia.
Отмечается, что визит Зеленского отменили власти Баку, однако точная причина не указана.
"По информации Radar Armenia, президент Украины Владимир Зеленский, вопреки предварительным слухам, не прибудет в регион - ни в Армению, ни в Азербайджан, из-за отмены визита Баку", - говорится в сообщении.
Ранее собеседник издания "Радио Азатутюн" утверждал, что визит Зеленского в Армению, вероятнее всего, состоится 4 марта.
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