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Власти Азербайджана отменили визит Зеленского в регион, - СМИ

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Президент Украины должен был посетить Армению и Азербайджан

Власти Азербайджана отменили визит Зеленского в регион, - СМИ

Фото: скріншот з відеотрансляції

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Власти Азербайджана отменили визит президента Украины Владимира Зеленского в регион. Ожидалось, что он должен был посетить Азербайджан и Армению в марте.

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Об этом пишет издание Radar Armenia.

Отмечается, что визит Зеленского отменили власти Баку, однако точная причина не указана.

"По информации Radar Armenia, президент Украины Владимир Зеленский, вопреки предварительным слухам, не прибудет в регион - ни в Армению, ни в Азербайджан, из-за отмены визита Баку", - говорится в сообщении.

Ранее собеседник издания "Радио Азатутюн" утверждал, что визит Зеленского в Армению, вероятнее всего, состоится 4 марта.

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