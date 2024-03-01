Украина подписала с Нидерландами соглашение по безопасности
Ранее такие соглашения были подписаны с Британией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой
president.gov.ua
1 марта в Харькове президент Владимир Зеленский и глава правительства Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами.
Об этом сообщает Офис президента.
По словам Зеленского, соглашение предусматривает предоставление Нидерландами 2 миллиардов евро военной помощи в 2024 году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
Документ определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил, добавил глава государства.
"Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждение ее к возмещению убытков и привлечения агрессора к ответственности. Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО", - написал Зеленский в соцсетях.
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Также документ определяет механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.
Подписание договора на прошлой неделе анонсировала глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот. Тогда она говорила, что соглашение станет мощным сигналом для России, которая надеется, что западная поддержка Украины со временем прекратится.
Напомним, на сегодня соглашения по безопасности Украина, кроме Нидерландов, уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией и Канадой.
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