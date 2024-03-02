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FT: Аргентина передала Украине купленные у России вертолеты

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Вероятно, речь идет о двух многоцелевых вертолетах Ми-171Е

FT: Аргентина передала Украине купленные у России вертолеты

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей передал Вооруженным силам Украины два вертолета. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Милей предпочитает союзы с "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.

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Издание не сообщает, какие именно вертолеты передадут Украине, но напомним, что в конце прошлого года была информация, что Аргентина намеревалась передать Украине два многоцелевых вертолета Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России.

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Отметим, что многоцелевой вертолет Ми-171Е является модернизированной модификацией вертолета Ми-8. Он получил модернизированную силовую установку и несущий винт из углеродных материалов. Несущий композитный винт позволил несколько повысить летные характеристики вертолета, благодаря композиционным материалам винт получился легче традиционного.

Сообщается, что Ми-171Е способен нести до пяти тонн в грузовой кабине или чуть больше пяти тонн на внешней подвеске. Дальность полета машины составляет 850 км.

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