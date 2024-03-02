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За прошедшие сутки украинские силы ПВО уничтожили один Су-34 и 14 шахедов

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Однако попадание и падение обломков привели к гибели и травмам.

За прошедшие сутки украинские силы ПВО уничтожили один Су-34 и 14 шахедов

Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images

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Украинские силы ПВО в ночь на 2 марта снова отработали по враждебным целям, которые использовала Россия для атаки с воздуха.

В общей сложности было запущено 17 беспилотников "Шахед" из Приморско-Ахтарска (РФ) и Балаклеи (Крым) и три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-35 из ВОТ Херсонской и Донецкой обл.

“К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей”, - говорится в отчете.

ПС ВСУ добавляет, что попадание и падение обломков повлекли за собой травмы и гибель людей в Одесской и Харьковской области.

Также в отчете есть информация о ликвидации российского истребителя.

"В пятницу, 1-го марта, около 09.00, на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34, который пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами", - сообщает ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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