За прошедшие сутки украинские силы ПВО уничтожили один Су-34 и 14 шахедов
Однако попадание и падение обломков привели к гибели и травмам.
Решкти дрона камікадзе, ілюстраційне фото - Getty Images
Украинские силы ПВО в ночь на 2 марта снова отработали по враждебным целям, которые использовала Россия для атаки с воздуха.
В общей сложности было запущено 17 беспилотников "Шахед" из Приморско-Ахтарска (РФ) и Балаклеи (Крым) и три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-35 из ВОТ Херсонской и Донецкой обл.
“К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей”, - говорится в отчете.
ПС ВСУ добавляет, что попадание и падение обломков повлекли за собой травмы и гибель людей в Одесской и Харьковской области.
Также в отчете есть информация о ликвидации российского истребителя.
"В пятницу, 1-го марта, около 09.00, на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34, который пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами", - сообщает ПС ВСУ.
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