За прошедшие сутки украинские силы ПВО уничтожили один Су-34 и 14 шахедов

Украинские силы ПВО в ночь на 2 марта снова отработали по враждебным целям, которые использовала Россия для атаки с воздуха.

В общей сложности было запущено 17 беспилотников "Шахед" из Приморско-Ахтарска (РФ) и Балаклеи (Крым) и три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-35 из ВОТ Херсонской и Донецкой обл.

“К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей”, - говорится в отчете.

ПС ВСУ добавляет, что попадание и падение обломков повлекли за собой травмы и гибель людей в Одесской и Харьковской области.

Также в отчете есть информация о ликвидации российского истребителя.