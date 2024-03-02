Сырский рассказал о кадровых решениях на уровне командиров бригад и их заместителей

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал о результатах работы на восточном направлении и анонсировал возможные кадровые изменения.

Об этом сообщается на странице Главнокомандующего в фейсбуке .

"Продолжаю работать на Восточном фронте. В течение трех дней вполне стало понятно почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим – нет.

Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных.

Безусловно, большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия.

Поэтому, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения.

В целом, сегодня хочу отметить действия военнослужащих 54 омбр, которые точным артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, стойкость и мужество бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность и смелость воинов 79 одшбр во время отражения вражеских атак в районе Новомихайловки.

Отмечаю как позитив замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности.

Таким образом, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой", – заявил Сырский.