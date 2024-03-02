Шовковский: Динамо Киев - это всегда дополнительный мотиватор для всех команд

Главный тренер "Динамо" пообщался с журналистами на пресс-конференции после победы над "Черноморцем" (1:0).

- Я не устаю это повторять и буду начинать почти все пресс-конференции с того, что буду благодарить наших защитников и защитниц за то, что они делают, за то, что в Украине есть возможность играть в футбол и дарить эмоции, кому-то - положительные, кому-то - не такие положительные, но это те эмоции, которых нам так не хватает в этот непростой для нас период.

Второе, что хочется сказать - передать слова соболезнования семьям погибших в результате очередной варварской атаки на город Одесса. К сожалению, среди погибших есть и маленькие дети... Наши соболезнования...

Что касается непосредственно игры - мы настраивались на тяжелый матч, так как в последнее время нам не удавалось хорошо играть против одесского "Черноморца". И мы понимали, что сегодня тоже легкой прогулки не будет.

С чем связано отсутствие в заявке на игру Виталия Буяльского?

- Безусловно, Виталий - один из ключевых игроков команды, капитан, один из лидеров. Его присутствие на поле для нас важно. Он получил повреждение. К сожалению, такое иногда случается и в тренировочном процессе. Насколько повреждение серьезное будет понятно после дополнительного обследования.

Что из вашей предматчевой установки игрокам все же не удалось реализовать?

- В первую очередь - не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Мы над этим работаем, работаем регулярно. Если бы по крайней мере 50 процентов из того, что мы создали, мы бы реализовали, то я думаю, концовка матча была бы куда более спокойной. Но это футбол, поэтому он и прекрасен, и поэтому это спорт номер один в мире - не все может идти по плану, по графику, ведь мы играем против живых людей, против команд, у которых есть свои задачи, которые настраиваются на игру. Тем более, "Динамо" Киев - это всегда дополнительный мотиватор для всех команд. А вы помните, как мы в последнее время неудачно играли с одесситами. Поэтому я этот матч все же занесу для нас в актив с учетом прошлых результатов.

Сегодня впервые после долгой паузы на трибуны были допущены болельщики. Как вам энергетика трибун?

- Безусловно, это большое достижение для нас, что у болельщиков появилась возможность приходить на стадионы и поддерживать свои команды. Это важно и для болельщиков, и для энергетики матчей, и для эмоций, и для футболистов, потому что футбол - это игра для болельщиков. Во-вторых, важно, чтобы все люди, которые желают присутствовать на стадионе, были уверены, что в случае определенных ситуаций они спокойно перейдут в укрытие и будут там в безопасности.

Почему команда не играла больше времени в такой агрессивной манере, как в первые 10 минут?

- Мы играем против команд, которые тоже ставят задачи на игру и тоже анализируют наши действия, умеют перестраиваться во время матча. Наша агрессия в начале встречи должна была привести к забитым мячам - у нас были возможности для этого. Не реализовав их, команда немного потеряла инициативу. А команда-соперник, наоборот, не пропустив мяч, получила положительный заряд и продолжила играть в свой футбол. В перерыве мы внесли несколько коррективов и второй тайм провели согласно плану. Однако футбол потому и прекрасен: ты можешь планировать одно, но по ходу встречи надо уметь перестраиваться и преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся на протяжении всего матча. Я благодарен игрокам за сегодняшнюю игру с учетом того, как складывались последние матчи с "Черноморцем".