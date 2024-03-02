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Защитник Динамо Михавко - после победы над Черноморцем: Главное, что дотерпели

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Сыграли на ноль

Защитник Динамо Михавко - после победы над Черноморцем: Главное, что дотерпели

Фото: Динамо

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко поделился впечатлениями от домашней победы над "Черноморцем" (1:0).

Игра была достаточно тяжелой, соперник сегодня у нас был хороший, поэтому там не все удавалось. Мы понимали, что будет непростая игра, поэтому выкладывались на все 100%. Реализовали свой момент, забили мяч, могли отличиться еще, но не получилось. Главное, что дотерпели, сыграли сзади "на ноль", так что все хорошо.

У "Черноморца" был сильный нападающий, но мы разбирали его действия вместе с тренерским штабом. С ним было непросто, но не невозможно. Поняли его стиль игры, хорошо подготовились, и не позволили ему сегодня отличиться.

"Динамо" поднялось на 3-е место в таблице УПЛ. Сейчас у киевлян 34 очка, а у первого "Кривбасса" - 37. В следующем туре "Динамо" сыграет с "Вересом". Игра состоится 7-го марта в Ровно.

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Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.03.2024 в 20:48
Головне, щоб в наступних матчах хтось не розмірковував, як заволодіти м'ячом, а гатив його подалі. Бо сьогодні знову дав себе пройти... Ну нема майстерності загарбати сферу чи маси відтіснити суперника так вибий його за межі поля!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.03.2024 в 20:48
Головне, щоб в наступних матчах хтось не розмірковував, як заволодіти м'ячом, а гатив його подалі. Бо сьогодні знову дав себе пройти... Ну нема майстерності загарбати сферу чи маси відтіснити суперника так вибий його за межі поля!
Ответить
0
0

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