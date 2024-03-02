Защитник Динамо Михавко - после победы над Черноморцем: Главное, что дотерпели
Сыграли на ноль
Фото: Динамо
Защитник "Динамо" Тарас Михавко поделился впечатлениями от домашней победы над "Черноморцем" (1:0).
Игра была достаточно тяжелой, соперник сегодня у нас был хороший, поэтому там не все удавалось. Мы понимали, что будет непростая игра, поэтому выкладывались на все 100%. Реализовали свой момент, забили мяч, могли отличиться еще, но не получилось. Главное, что дотерпели, сыграли сзади "на ноль", так что все хорошо.
У "Черноморца" был сильный нападающий, но мы разбирали его действия вместе с тренерским штабом. С ним было непросто, но не невозможно. Поняли его стиль игры, хорошо подготовились, и не позволили ему сегодня отличиться.
"Динамо" поднялось на 3-е место в таблице УПЛ. Сейчас у киевлян 34 очка, а у первого "Кривбасса" - 37. В следующем туре "Динамо" сыграет с "Вересом". Игра состоится 7-го марта в Ровно.
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