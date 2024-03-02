Защитник Динамо Михавко - после победы над Черноморцем: Главное, что дотерпели

Защитник "Динамо" Тарас Михавко поделился впечатлениями от домашней победы над "Черноморцем" (1:0).

Игра была достаточно тяжелой, соперник сегодня у нас был хороший, поэтому там не все удавалось. Мы понимали, что будет непростая игра, поэтому выкладывались на все 100%. Реализовали свой момент, забили мяч, могли отличиться еще, но не получилось. Главное, что дотерпели, сыграли сзади "на ноль", так что все хорошо.

У "Черноморца" был сильный нападающий, но мы разбирали его действия вместе с тренерским штабом. С ним было непросто, но не невозможно. Поняли его стиль игры, хорошо подготовились, и не позволили ему сегодня отличиться.