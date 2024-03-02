Воздушные силы сбили очередной российский самолет Су-34
15-й сбитый самолет за последнее время
Фото: Повітряні сили України
Воздушные силы обороны подтвердили сбитие вражеского самолета-бомбардировщика Су-34.
С 17-го февраля украинским военным удалось ликвидировать 15 самолетов, из них один А-50У, два Су-35 и десять Су-34.
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Источник:t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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