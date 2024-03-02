Пономарев: В УПЛ сейчас трудно предсказать результат любого поединка

В 19-м туре УПЛ "Рух" на выезде одолел "Колос" (0:1). Главный тренер львовской команды Виталий Пономарев в целом доволен игрой своих подопечных.

Каждая победа очень приятна. Матч против "Колоса" был сложным, ведь это непростой соперник - дома ковалевцы последний раз пропускали гол еще в сентябре. "Рух" настраивался на серьезный поединок и он таким и получился. Нам удалось забить быстрый гол и играть дальше, отталкиваясь от результата. Важно, что удалось победить, ведь это дополнительная мотивация работать еще больше и качественнее. Сейчас "Рух" получил заряд уверенности и это должно помочь уже в следующих матчах.

У нас были хорошие моменты, удавалось проводить достаточно качественные контратаки, но мы не очень хорошо распоряжались мячом в тех эпизодах. Это еще раз доказывает, что игрокам не хватает опыта и мастерства, чтобы реализовать такие возможности. В то же время хочу похвалить ребят за игру в обороне, ведь "Колос" не создал ни одного голевого момента. Но нам следует поработать над переходными фазами и продолжать прогрессировать.

Во втором тайме "Колос" пытался сравнять счет, а мы хотели сохранить добытый результат, поэтому на первый план вышло тактическое противостояние. Конечно, были нервные эпизоды, ведь это была сложная игра. В целом в УПЛ сейчас трудно предсказать результат любого поединка и интересно наблюдать за матчами - я не припомню, когда в последний раз такое было.